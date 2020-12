Daniel Bisogno y sus escándalos que lo ventanean

La polémica se ha convertido en una constante en la carrera del conductor Daniel Bisogno, y la más reciente fue cuando dio de qué hablar al referirse de manera despectiva al conductor Javier Ceriani en Ventaneando, donde entre otras cosas lo llamó “asqueroso”.

La polémica creció cuando el conductor de Chisme no Like le respondió al conductor mexicano y reprobó que Azteca no le ponga un alto a Daniel.

Sin embargo, no es la primera vez que el conductor es noticia por sus diferencias con el público o con otras personalidades del medio artístico, situación que lo ha llevado en diversas ocasiones a ser duramente criticado.

Estos son algunos de los encuentros que ha tenido Bisogno en los últimos años.

PLEITO CON RAQUEL BIGORRA

Bisogno aseguró en junio de 2019 que la conductora Raquel Bigorra vendía exclusivas de los famosos a medios de comunicación. Después remató en redes sociales sugiriendo que Bigorra tenía un amante: “Por cierto, hay que avisarles a los que venden y a los que compran que hay material disponible de amantes candentes. Uno de los dos que venden tiene amante y la que compra también. A las pruebas me remito. Sorpresas te da la vida”. Este conflicto comenzó después de que salió a la luz un video en el que Daniel Bisogno apareció besando a otro hombre, por lo que él habló en el programa con Pati Chapoy de sus sospechas hacia la actriz cubana. La relación entre ambos no volvió a ser la misma, pues a principios de este año ella compartió que espera no encontrárselo nunca.

LO SEÑALAN DE RACISTA

Otro de sus comentarios desatinados tuvo lugar dentro de la euforia desatada por la película Roma, cuando en la transmisión de Ventaneando señaló al actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a “Fermín”, diciendo: “... que parezca ratero de autopartes no significa que lo sea”. El comentario fue lanzado cuando trascendió que a Jorge le habían negado la visa en varias ocasiones, pero por fin la obtuvo y así aseguró su asistencia a los premios Oscar.

CONTRA CICLISTAS

En 2018 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México abrió un expediente para dar cauce a la investigación relativa a las declaraciones que Bisogno hizo sobre los ciclistas. De acuerdo con el COPRED, recibieron casi mil quejas contra el conductor de televisión después de que comentó que “debería haber permiso para atropellar a los ciclistas”. Bisogno dijo que solo fue una broma, mientras que la televisora se deslindó y aseguró que “las opiniones de los conductores son responsabilidad de cada uno y TV Azteca respeta la libertad que tienen de expresarlas”.

VA CONTRA MON LAFERTE

En 2017, la chilena Mon Laferte se molestó con un reportero que cuestionó que sus seguidoras fueran en su mayoría mujeres, siendo que “las mujeres se atacan más entre sí”. La cantante de Amárrame contestó que estaba harta de preguntas machistas y dijo: “Siempre se me va a juzgar más solo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poquito hasta la madre de eso”. Después de esto, Bisogno dijo en el vespertino: “Está loca la vieja. ¿Quién se siente esta señora? Ya ni Donald Trump... ¿Esta vieja quién se siente, qué carrera tiene como para ponerse en ese plan?”, señaló el conductor. “No nos hagamos tarugos, no es nadie Mon Laferte en este país, que se vaya al diablo… Es una tarada como se portó, punto”.

CRITICA EL ROSTRO DE ANA BÁRBARA

El conductor fue enfrentado por la propia Ana Bárbara hace 20 años durante la transmisión del programa Ventaneando luego de que comentara que la cantante tenía los ojos separados y parecía marciano. La intérprete llegó al foro visiblemente molesta y cuestionó si tenía los pantalones para decirle en su cara lo que pensaba de ella. “Tú ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre le has de haber causado desde que naciste y vio esa cucaracha”, comentó Ana Bárbara.

CONTRA JAVIER CERIANI

Durante el programa conducido por Paty Chapoy, Rosario Murrieta presentó una nota en la que señalaron que Marjorie de Souza le confirmó a Ceriani, en su programa Chisme No Like, que ya tiene novio, lo que hizo enojar a Bisogno y Pedro Sola, quien dijo que no podía creer que la actriz venezolana le haya dado la nota al argentino y no a un programa “con más nombre y mejor”. “¿Pero por qué tuvo que ir a dar la entrevista a un tipo como ese? Ellos viven en México y aquí en México hay muchísimos mejores, superiores y excelsos programas”, dijo Pedrito Sola. Tras esto, Daniel visiblemente enojado empezó a expresar comentarios machistas y homofóbicos hacia Ceriani.

“Luego con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay. Además, con esa jeta de bruja mal co... Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, señaló Bisogno.

Tras estas palabras Chapoy no hizo más que sonrojarse, gritar y darle la palabra a Mónica Castañeda, para que cambiara de tema. Luego de estas aseveraciones de Bisogno, Javier Ceriani, a través de su programa, que conduce junto a Elisa Beristain, le respondió al conductor mexicano y reprobó que Azteca no le ponga un alto a Daniel.

“Les dolió porque están jodiendo a los que trabajamos, quieren joder a los que trabajamos, pero les vamos a decir que no, les vamos a poner un stop; y hablo en serio, ahora quieren jugar, ahora vamos a jugar y ahora sí que voy a sacar las garras del águila, no para defenderme a mí, porque me chu... un hue... lo que diga Bisogno, así te lo digo, pero lo hago por muchas cosas que no están bien y no están correctas en una industria del espectáculo”, dijo Ceriani.

Ayer, el argentino destapó una supuesta relación que Bisogno mantuvo con un joven de 18 años cuando estaba casado con Cristina. En los últimos dos días, Daniel Bisogno no ha aparecido en el programa Ventaneando y no se han dado a conocer los motivos.

Por otro lado, los cibernautas cuestionan si nuevamente Salinas Pliego saldrá a defender públicamente al conductor, tal y como ocurrió la vez pasada, cuando Bisogno discutió en Twitter con un usuario, simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador.