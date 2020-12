Invitan a ciudadanos de Gómez Palacio a canjear juguetes

Esta semana continúa el canje de juguetes por flores de nochebuena dentro del programa de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente con el objetivo de llevar regalos esta Navidad a los niños de escasos recursos económicos de Gómez Palacio.

La actividad ha tenido muy buena respuesta de parte de la ciudadanía, la cual se ha sumado a esta noble causa y ha acudido a entregar juguetes para recibir a cambio una flor de Nochebuena con la que habrán de decorar sus casas esta temporada.

Ante la buena respuesta se solicitó la colaboración de regidores y empresarios para que donen nochebuenas y con ello tener la posibilidad de ampliar el programa y recibir la mayor cantidad posible de juguetes, llamado al que también han respondido favorablemente.

Se sigue haciendo la invitación a los gomezpalatinos para que formen parte de esta labor y lleven juguetes, los cuales deben ser de un valor no menor de 50 pesos, nuevos y que no requieran pilas ni sean bélicos. También se les pide que no lleven juguetes usados o sucios.

La atención se les brinda en las instalaciones del Parque La Esperanza, en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a sábado, atendiendo los protocolos sanitarios.

Todos los juguetes que se reúnan serán llevados hasta las colonias y comunidades por parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual se encargará de hacerlos llegar a los niños menos afortunados.