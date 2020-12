Detectan vehículos oficiales circulando sin placas en Lerdo

Aunque el municipio de Lerdo mantiene su operativo "Cero Tolerancia" en el cual se realiza una exhaustiva revisión en la documentación de los conductores, se han detectado unidades oficiales que incumplen con el propio reglamento de Tránsito y Vialidad.

En los recorridos realizados por la ciudad, se ubicaron varias unidades oficiales circulando sin placas, lo que representa una falta en el citado reglamento.

Ayer se localizó a una camioneta tipo pick-up con logotipos del Ayuntamiento de Lerdo de la Dirección de Protección Civil, circulando por la prolongación Madero con dirección a la colonia César G. Meraz de esta ciudad. La unidad en mención no portaba con láminas para circular.

De acuerdo con el artículo 12 del reglamento vigente de Tránsito y Vialidad, los vehículos cuyos propietarios residan en el Municipio de Lerdo deberán encontrarse debidamente registrados en los padrones vehiculares que para tal efecto levante el Gobierno estatal… Los vehículos motorizados que circulen dentro del Municipio de Lerdo deberán portar lo siguiente: I. Placa (s) vigente(s); II. Tarjeta de circulación vigente original…".

De dicha disposición quedan exentos los vehículos al servicio de las Fuerzas armadas del país, los cuales se identificarán mediante los colores oficiales y sus números de matrícula.

Y en su artículo número 13 señala que: "no podrán circular en las vías públicas los vehículos que no porten placas de matriculación correspondiente. Las autoridades de tránsito, en el ámbito de su competencia, podrán retirar de la circulación aquellas unidades que no cuenten con dichas placas sin justificación".

Semanas atrás se detectó otra unidad con logotipos del Ayuntamiento pero con placas del sexenio pasado, lo cual también incumple con el reglamento municipal.

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones, el regidor de Morena, Héctor González, en sesión de Cabildo, ha señalado los cobros excesivos del citado operativo.