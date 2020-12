Van por más camas en nuevo hospital

Ahora que los Hospitales Generales de Gómez Palacio y Lerdo se encuentran libres de COVID-19, el Hospital General COVID número 8 busca ampliar el número de camas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Durango, actualmente se cuenta con 33 camas, de las cuales solo 11 son de terapia intermedia.

El secretario de Salud estatal, Sergio González Romero, dijo que el remedio de esta contingencia sanitaria no es contar con más hospitales sino la prevención de contagios.

"El remedio no se ve en la cantidad de hospitales sino en la prevención que pueda tener la población para evitar la saturación de los hospitales", declaró.

El funcionario estatal explicó que actualmente el Hospital General tiene 33 camas, de las cuales 22 son para cuidados intermedios y el resto para cuidados intensivos. A esta unidad son referidas todas las personas que han resultado infectadas o con sospecha de COVID-19 y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. "Estamos en vías de seguir creciendo en mayor número de camas al menos la semana", dijo el secretario.

El pasado fin de semana, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, con sede en Gómez Palacio, Jorge Luis Candelas, anunció que serían alrededor de 10 las camas que se incrementarían en el Hospital General en esta semana. Aunque la institución inició operaciones el 17 de julio de este 2020 a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente también la Secretaría de Salud Estatal también se encuentra a cargo.

En esta temporada, el secretario de Salud insistió en invitar a la ciudadanía a reducir la movilidad, a fin de evitar que el virus "corra rápidamente". "Entre más infectados, la saturación será más grande y con más complicaciones y es lo que no queremos. No salgan si no hay que salir", advirtió.