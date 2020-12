Afirma Riquelme que proyecto del Metrobús no funciona con pandemia

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, abordó varios temas ayer en entrevista en el foro de Siglo TV, entre ellos la pandemia, la Alianza Federalista, el Metrobús Laguna y las elecciones.

Riquelme recordó que le propuso al Gobierno federal que dejara entrar a la inversión privada, a la estatal y la parte federal para hacer la cantidad de recursos requeridos en aquel momento para la construcción. Destacó que al conseguirse los fondos de las tres partes, se logró construir "lo más valioso": el carril confinado de todo el bulevar Revolución. Sobre las estaciones más grandes afirmó que "se terminan en dos meses".

Apuntó que el "trabajo mayor" es el ordenamiento con los transportistas, la puesta de acuerdo con el Municipio y el modelo de negocios "que en estos momentos no jala". Explicó que consiste en poder pagar los camiones que serán fiados mes con mes, "que todo sea un círculo perfecto", dijo y manifestó que "esa parte no es posible" porque sin escuela, el transporte queda a la mitad, el flujo que tienen los transportistas "no es el adecuado" y el costo "tendría que ser mucho más elevado" para que funcionara el modelo de negocio.

"Hace falta explicarle a la gente que se ha complicado terminar el proyecto del Metrobús derivado de la pandemia y en la parte final de la inversión privada hay un freno. Sin embargo está firmado el convenio. Estamos prácticamente al cien en los recursos destinados al carril confinado y a las estaciones pequeñas en el corredor, solo faltan las dos (estaciones) grandes que el constructor está por terminar. Y estamos acordando fechas para renovar las pláticas en el mes de enero, una vez que se tenga un mayor flujo de personas para que el modelos sea factible para la entrada del Metrobús. No me atrevo a pedirles paciencia, pero sí quise explicar lo que realmente conlleva un negocio de esta magnitud, no lo puedes andar echar sin un modelo de negocio rentable"

Afirmó que viene lo mejor para Coahuila, con obras de gran calado para Torreón. "Tuve la oportunidad de representar a mi tierra, y no le voy a quedar mal a La Laguna.

Pese a la contingencia sanitaria, no se han cancelado obras, por lo que en enero se iniciará con la licitación para el paso deprimido en Cuatro Caminos, posteriormente el de Abastos y el de Villa Florida.

PANDEMIA

Sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 en Coahuila, Riquelme indicó que se ha ampliado el número de camas además de que permanecerán en los municipios las instalaciones creadas para atender a pacientes COVID. Recordó a la población que las primeras vacunas contra el coronavirus serán para el personal de salud, a la que luego se sumará la población vulnerable.

En el tema de seguridad, el gobernador defendió que el estado cuente con una Policía de Reacción y Mandos Únicos y consideró que más adelante se podrá reformar a los elementos para que tengan mayor acercamiento a la sociedad, "pero en estos momentos seguimos requiriendo una fuerte".

ALIANZA FEDERALISTA

Sobre la Alianza Federalista, apuntó que Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León iniciaron una cooperación en materia de seguridad, que con la llegada de la pandemia y "por falta de una estrategia de orientación" del Gobierno federal, los tres estados antes mencionados y siete más se integraron para analizar cuál era la situación.

Refirió que los secretarios de Salud de las entidades intercambiaron información y expresó que "no sabías por dónde empezar", si comprar un hospital móvil o laboratorios de biología molecular para tener la cantidad de pruebas requeridas para tener un diagnóstico "efectivo y rápido" y la detección para "evitar el mayor número de contagios".

Riquelme aclaró que si bien Coahuila está con diez gobernadores "rijosos", peleando "lo que le corresponde" en cuanto al reparto presupuestal federal, la entidad "siempre ha sido institucional".

"El presidente de la República es el presidente de la República y no tienes por qué ser grosero ni tratarlo mal, sí hablarle de frente y decirle las cosas como son", enfatizó.