Símbolo de identidad colgado a los hombros

El bolso guarda valiosas pertenencias personales, pero no sólo eso: es un símbolo de identidad de nuestra personalidad, desde el reflejo del carácter de una "Dama de Hierro" con el bolso gris de Asprey de Margaret Thatcher, a la elegancia y dulzura de la Princesa Diana de Gales con el "Lady Dior", o el lujo y el vanguardismo de Paris Hilton con el "Speedy" de Marc Jacobs.

El Victoria & Albert Museum de Londres presenta la exposición Bags: Inside Out (Bolsos: al derecho y al revés) y ha convertido una de sus salas en una auténtica joyería de bolsos que representan la identidad de grandes personajes de la historia de la cultura, la política o la moda.

Esta mirada a la moda de los bolsos no solo se centra en la élite social sino también en la popularidad de esos complementos en la calle, como el famoso bolso "Falabella" de Stella McCartney, diseñadora de moda británica, o la herencia de Hermès y el toque urbano de Off-White.

Las mujeres no son las únicas protagonistas de esta exhaustiva exposición, sino que ya en la II Guerra Mundial, Winston Churchill, exprimer ministro del Reino Unido, popularizó este objeto con su "caja roja", al igual que lo hicieron los propios militares británicos, quiénes vestían a sus hombros bolsos en un estilo más "práctico".

La muestra hace un recorrido de esta moda poco apreciada muchas veces, pero igual de esencial que una joya en un outfit, una joya que grita nuestra esencia por fuera y esconde nuestros secretos por dentro.

Se exponen unos 300 bolsos a lo largo de una sala como si fuera un laberinto, un símil del complemento en sí, en el que muchas veces por más que se busque algo, no se llega a encontrar fácilmente.

Uno de los puntos fuertes de la exposición es la presentación de bolsas de plástico en un llamamiento a la lucha contra el cambio climático, con letreros en las bolsas como Speak to the earth and it will show you (Habla con la tierra y ella te lo mostrará).

La exposición Bags: Inside Out en el Museo V&A de Londres abrirá sus puertas desde el sábado 12 de diciembre hasta el próximo mes de septiembre.