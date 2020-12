En línea, inicia Congreso Internacional de Innovación Educativa 2020

En formato virtual, este lunes arrancó oficialmente el Séptimo Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2020 que organiza el Tecnológico de Monterrey del 14 al 18 de diciembre y cuyos objetivos son identificar las tendencias, retos y oportunidades que presenta el mundo educativo actual así como proponer nuevos métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje que las nuevas generaciones demandan.

El contenido del CIIE abordará las siguientes temáticas: Tendencias educativas, Tecnologías para la Educación, Gestión de la Innovación Educativa, Innovación Académica de la Salud, Formación a lo largo de la vida y emprendimiento EdTech.

Durante la inauguración del evento, David Garza, rector y presidente ejecutivo de esta institución educativa dijo que el mundo atraviesa por una época muy retadora pues de acuerdo a la UNESCO más de 1,600 millones de estudiantes de diferentes niveles educativos dejaron de asistir a las aulas en algún momento de este año para retomar su educación desde casa.

“En el sector educativo, hemos tenido que ser muy creativos e innovadores para salir adelante. El avance tecnológico nos abre una gran oportunidad para transformar la educación y hacerla más accesible, sin embargo, ante eventos como la pandemia, emergen de manera acelerada temas como el acceso igualitario. La brecha digital, la calidad y la digitalización de contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, la evaluación de los resultados del aprendizaje, el bienestar emocional de los estudiantes y el rol y la formación docente, solo por mencionar algunos de los retos”, expresó. Indicó que durante la pandemia, muchas instituciones educativas han dado grandes ejemplos de resiliencia, empatía e innovación lo que mueve a no perder de vista las metas pues aún en la adversidad, la prioridad son los alumnos. En este contexto, indicó que se requiere acelerar la innovación educativa por lo que a través del CIIE se busca promover la creación y fortalecimiento de una red multidisciplinaria que continuamente intercambien experiencias, buenas prácticas y que expongan propuestas de valor. Garza señaló que en seis años, el Congreso ha beneficiado a más de 15 mil personas que han asistido de forma presencial y más de 100 mil en línea con la oportunidad de escuchar a más de 25 rectores de universidades internacionales y más de 70 expertos internacionales en diversas tendencias de la educación.

En esta ocasión, el Congreso Internacional incluye 16 conferencias y paneles magistrales con destacados especialistas, presidentes y rectores de innovadoras universidades además de más 250 ponencias de innovación e investigación, paneles, presentación de libros y mesas de networking presentadas por profesores, investigadores, directivos, consultores, emprendedores así como miembros de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de diferentes países. Durante estos días, se contará con una Expo Virtual en la que participan reconocidas empresas enfocadas en el sector educativo y habrá otros eventos especiales como: Lifelong Learning; Emprendimiento EdTech; Innovaton; Diálogo e intercambio de experiencias y prácticas docentes al implementar alternativas educativas durante la cuarentena; Global Learning; Taller e innovación educativa en ingeniería y ciencias; Segunda cumbre de organizaciones de la sociedad civil en la educación y el lanzamiento del Instituto para el Futuro de la Educación, entre otros.

Este lunes, el evento abrió con la conferencia magistral impartida por Ángel Cabrera de Georgia Institute of Technology y que se tituló “Sustainable Development Goals: How Universities can Maximize our Impact”.

Posteriormente, se contó con la participación de Ángela Duckworth de Character Lab con la conferencia magistral “How and Why to Develop Character”.