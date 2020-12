Yordi Rosado confunde a Paul Stanley de Kiss con el conductor

Yordi Rosado compartió en su último video de YouTube una charla con la modelo Celia Lora, hija del cantante Alex y Chela Lora.

Durante la charla, ambos platicaron sobre temas como el escándalo en el que estuvo envuelta tras 'arrollar' y presuntamente matar a un trabajador en la Ciudad de México, su amor platónico y su carrera en el modelaje para adultos.

Otro de los sucesos que se abordaron fue su cirugía de reducción de pecho, a la cual se sometió al sentirse 'gorda' por sus senos prominentes a la edad de 12 años.

Una de sus anécdotas favoritas antes de su operación, fue cuando asistió a un evento internacional de accesorios musicales al cual invitaban a su padre todos los años.

Durante la edición a la que fue con Alex Lora, el guitarrista Paul Stanley de Kiss se encontraba dando autógrafos, por lo que ella decidió acercarse para pedirle que le firmara los senos.

En media conversación, Yordi creyó que se trataba de su amigo, el conductor de Televisa Paul Stanley, por lo que ella entre risas lo detuvo rápidamente para 'evitar quemarse' por su comentario.

"Estaba dando autógrafos Paul Stanley, y yo dije ah yo voy a ir y me va a firmar las ch*chis", platicaba.

"¿Con Paul Stanley?... con Paul o con", respondió Yordi.

"No te quemes solo, es un guitarrista de Kiss, no la cag**s, por tu bien no digas pendej**as... arriba el canal de las Estrellas", responde Celia entre risas.