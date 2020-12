Justin Bieber graba canción benéfica con trabajadores de la salud

El coro, integrado por enfermeras, médicos y otros trabajadores del servicio público de salud de Lewisham and Greenwich en la capital británica, sumaron fuerzas con el cantante pop canadiense para una versión especial de su canción Holy en un intento por llegar a la cima de las listas de popularidad navideñas.

Los miembros del coro grabaron sus voces en los famosos estudios Abbey Road de Londres. Las ganancias de la colaboración irán a organizaciones benéficas del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9