Según France Football, este es el mejor equipo de la historia

El exfutbolista azulgrana y actual entrenador del Al-Sadd de Catar es el único español de ese "Dream Team", en el que también destacan el delantero portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Pelé. Los votos de 140 periodistas de todo el mundo también se decantaron por el recientemente fallecido Diego Maradona, por el ruso Lev Yashin como portero o por el defensa italiano Paolo Maldini.

En un año en el que se decidió no atribuir por primera vez en la historia el Balón de Oro debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, la revista optó por elaborar un equipo de estrellas de todos los tiempos.

The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI