Jesy Nelson anuncia su salida definitiva del grupo Little Mix

Jesy Nelson ha dado de qué hablar en redes sociales tras anunciar su salida de la popular banda femenina de pop británica, Little Mix.

Aunque sus seguidores ya temían lo peor después de que hace una semanas comunicara su intención de apartarse temporalmente del grupo, ha sido hoy que decidió anunciar su salida definitiva de Little Mix.

Así lo reveló a través de un comunicado en redes sociales donde da las gracias tanto a sus fans como a sus compañeras de banda, que tendrán que continuar siendo sólo tres integrantes.

“Los últimos 9 años en Little Mix han sido los más increíbles de mi vida”, comenzó diciendo Jesy en el texto. “Hemos conseguido cosas que jamás creí que fueran posible. (…) Hacer amigos y tener fans en todo el mundo… No puedo agradecerles lo suficiente, desde el fondo de mi corazón, por haberme hecho sentir la chica más afortunada del mundo”.

Posteriormente, la cantante de 29 años explica la razón de su salida.

“Pero la verdad es que recientemente estar en el grupo ha puesto en peligro mi salud mental. Es muy duro sentir la constante presión de estar en una banda de chicas y vivir solo para cumplir las expectativas que depositan en ti los demás. Llega un momento en la vida en la que todos necesitamos invertir más tiempo en cuidarnos a nosotros mismos que en pensar cómo hacer felices a los demás. Y para mí creo que ese momento ha llegado”, declara.

“Así pues, después de mucho pensarlo, y con todo el dolor de mi corazón, anuncio que dejo Little Mix. Necesito pasar tiempo con la gente que quiero. Hacer las cosas que realmente me hacen feliz. Estoy lista para embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida. No estoy segura de cómo va a ser a partir de ahora, pero espero que llegado el momento todavía estén ahí para apoyarme”, afirma dejando abierta la puerta a un futuro regreso a la música en solitario.

Después de una serie de agradecimientos, la artista dedicó unas palabras a sus compañeras de banda.

“Quiero dar las gracias a Jade, Perrie y Leigh-Anne por haber creado algunos de los increíbles recuerdos que jamás olvidaré. Espero que sigan cumpliendo todos sus sueños y haciendo la música que la gente tanto adora”.

Por su parte, las demás chicas de Little Mix reaccionaron con un emotivo mensaje en redes donde expresaron lo tristes que están por su partida.

“Después de nueve años maravillosos, Jesy ha tomado la decisión de abandonar Little Mix. Es un momento triste para todas nosotras, pero apoyamos por completo su decisión. La queremos mucho y estamos de acuerdo con que haga lo que correcto por su salud mental y bienestar. Nosotras tres continuaremos el viaje de Little Mix, ya que no estamos aún preparadas para terminarlo. Sabemos que la noticia de que Jesy se va será muy triste para nuestros fans. Los queremos mucho y estamos muy agradecidas por toda la lealtad y el continuo apoyo que nos dan. Estamos deseando verlos en una gira. Siempre con amor, Jade, Perrie and Leigh-Anne”.

