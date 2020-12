Enrique Guzmán no quiere saber nada del 2020

El cantante Enrique Guzmán siente repudio hacia este año, tan es así que cuando termine lo borrará de su mente por completo.

El intérprete de Payasito se encuentra molesto con 2020 porque le quitó la oportunidad de llevar a cabo varios planes, entre ellos, la promoción de su disco Se habla español que incluye hits como Tu cabeza en mi hombro y Dame felicidad.

“En serio que lo único que pido es que venga la vacuna y nos saque de tantas broncas en las que estamos metidos. En 2021 quiero hacer todo lo que no pude en 2020, este año yo lo voy a poner en el espacio, como que no sé, mi cumpleaños fue el 1 de febrero del año pasado (2019) y será el 1 de febrero de 2021 cuando cumpla 77 años, no 78”, dijo el artista en una charla vía zoom.

La pandemia de COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo y en el caso de Guzmán no fue la excepción. Como la gira de su disco Se habla español, se quedó pendiente, será el 26 de diciembre a las 20:30 horas cuando la ofrezca de manera virtual a través de Cinépolis Klic.

“Me estoy adaptando a todo esto. Esta nueva modalidad llegó para quedarse, estoy convencido que así será, pero necesito primero adaptarme yo, ese es el primer paso, porque considero que es el medio con el que vamos a conectar con la gente”.

El padre de Alejandra Guzmán informó que el recital será muy diferente al que presentó en línea en agosto pasado. Lo único que será igual es que será transmitido desde el Centro Cultural Teatro I de la Ciudad de México.

“El evento, si bien es digital, se llevará a cabo en vivo, es decir, estoy llamando a mis músicos y a mis coros para que juntos hagamos el show.

“Eso me da mucho gusto, porque ellos han tenido muchos problemas para ganar dinero y esto será un gran aliviane para ellos”, manifestó.

Para esta presentación, el también actor contará con varios invitados especiales, entre ellos, el exacadémico Yahir. “Tengo mucha gente que hará duetos conmigo. Tenía pendien te de que Yahir no pudiera ir, pero sí irá, haremos un duetazo. También estarán Erik Rubín, Kalimba y Aída Cuevas. Me gustaría mucho trabajar en un futuro con Belinda, me encanta todo su trabajo”.

En cuanto a la posibilidad de cantar con Alejandra Guzmán, el rockero explicó, que por ahora no será posible por los compromisos laborales de su heredera.

“Alejandra está haciendo una serie en Cancún, creo es una novela. La otra vez me dijo por teléfono, ‘Es más fácil cantar que actuar”, sostuvo.

Guzmán dijo que tampoco imagina hacer una colaboración con su nieta, Frida Sofía.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella... es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla; para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta”

Sobre su producción discográfica, Se habla español, Enrique externó que le ha dado gratas satisfcciones.

“Desde hace mucho que quería hacer un disco como Se habla español, espero que ahora que acabe lo del virus pueda hacer una segunda parte de este concepto”.

Para Enrique, la vida en tiempos de pandemia lo ha apuesto en aprietos, sin embargo, le ha dado tranquilidad en su vida ya que ha estado bastante tiempo en su hogar.

“No le entiendo a las aplicaciones bancarias, luego mi hija me ayuda a entenderlas. Les cuento que ya tengo todas las aplicaciones de cine y TV, he visto muchas cosas de Disney”.

Por último Enrique Guzmán pidió a los laguneros que no se pierdan su show virtual este 26 de diciembre y que no bajen la guardia en estos días.

“Usen cubrebocas, lávense las manos, yo lo hago tantas veces que ya las traigo todas secas, pero ni modo".