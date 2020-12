Piden reglas claras sobre outsourcing

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) envió una carta al Senado donde piden reglas claras y una reforma completa en términos del outsourcing.

"Hay algunos vicios todavía y esto no está permitiendo que sea parejo, que la reforma no esté correcta, por lo mismo, que no hay reglas claras y que están sacando reformas de manera exprés", explicó Rodrigo Pérez Garza, presidente del IMEF Laguna.

Señaló que este tema sí debe regularse y resulta fundamental para la industria automotriz, pues incluso en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está restringido y regulado, por lo que se requiere que exista un buen trabajo en este sentido de parte de los senadores de la república.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

El IMEF advirtió que el contenido de la iniciativa del presidente contra el outsourcing debería ser estudiado, pues podría incrementar los índices de informalidad en el país.

Señaló que la iniciativa no incluye la perspectiva de las empresas, no contribuye al fortalecimiento de la confianza y a la creación de condiciones propicias para la inversión. También expuso que deben fortalecerse las buenas prácticas del outsourcing sin sancionar la cancelación del esquema de subcontratación porque crea empleos.

La solicitud del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas a los legisladores es que se analice, de forma imparcial, objetiva e integral, la iniciativa, antes de su aprobación.