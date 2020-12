Centro de Lerdo se llena de visitantes pese a pandemia

Es mediados de diciembre, hay dinero y los lerdenses salen al Centro de la ciudad en domingo a realizar sus compras, de tal manera que son cientos los que se congregan en unas cuantas calles, pero no todos utilizan cubrebocas y la sana distancia se pierde.

Desde la mañana y hasta la tarde, por las avenidas Madero y Sarabia, entre las calles Allende, Juan Aldama y Cuauhtémoc, es donde más se congregaba la gente realizando sus compras, procedentes de las colonias y distintas comunidades rurales.

Se observó que todavía algunos jóvenes e incluso adultos, no utilizan cubrebocas quizás porque aún no están conscientes de la emergencia por la pandemia, pero el problema es que se mueven por las calles como si no exisitiera el riesgo de los contagios.

El Mercado Donato Guerra, en su interior y exterior, lucía abarrotado ayer, toda vez que en su interior hay fruterías, menuderías, puestos de comida, yerberías y carnicerías, en tanto que por fuera son tiendas de ropa, mercerías y otros artículos de la temporada decembrina.

Las banquetas de calles y avenidas de la zona Centro dificultan el libre paso y evitan la sana distancia entre los cientos de personas que van de un lado a otro y aunque la mayoría utiliza cubrebocas, otros no lo hacen o lo traen en la barbilla.

Las autoridades de la Secretaría de Salud de los tres niveles de gobierno, han sido insistentes en el sentido de extremar los cuidados para evitar los contagios, toda vez que se siguen registrando muchos casos a diario y, lo peor, continúan los decesos por COVID.

Las indicaciones son en el sentido de evitar salir a la calle lo más que se pueda, lavarse las manos con agua y jabón de manera constante y guardar la sana distancia, situación que no se puede realizar cuando las personas andan por el Centro.