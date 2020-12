Celebra su cumpleaños Juan Joel Pacheco

El maratonista lagunero que competirá por México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Juan Joel Pacheco, llegó al tercer piso y lo festejó con una pequeña celebración al lado de los suyos.

"Fue un cumpleaños distinto, y que decir de mi año de muchos contrastes, desde enero sufrir un maratón como el de Dubai donde las expectativas eran otras y terminar un maratón al final del año con otra mentalidad y cumpliendo los objetivos" señaló en sus redes sociales, acompañado de varias postales en donde se aprecia la reunión petit que tuvo.

"No puedo pedir más a la vida como ser Humano, Gracias a Dios por Darme una familia unida, una pareja que me ama, me respeta y me valora, un equipo de entrenamiento y amigos de equipo que son mi segunda familia" agrega.

Entre las fotografías se aprecia globos y una decoración con la flama y los aros olímpicos, que refleja que en el próximo verano, cumplirá uno de sus grandes sueños, al participar en la justa de 42.195 kilómetros en Japón, la cual se recorrió un año, debido a la contingencia sanitaria mundial debido al coronavirus.

El pastel tiene detalles como una pista atlética alrededor, así como medallas y un podium de ganadores en el centro, mientras que por otro lado, los cupcakes, varios hace alusión a los tiempos que ha registrado, así como las ciudades donde corrió y el valioso quinto lugar de Houston, que lo calificó para la justa en la capital nipona.

"Y GRACIAS a todas esas personas que se tomaron un poco de su tiempo para felicitarme les agradezco muchísimo, y sobre todo que sepan que seguiremos firmes y más maduro en los nuevos objetivos. Gracias a todos. Fue un cumpleaños distinto pero sin duda el mejor que eh tenido hasta mariachi me trajo mi novia".