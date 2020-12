Cepillín critica a Paty Navidad por su oposición a la vacuna de COVID-19

Cepillín no tuvo "pelos en la lengua" para expresar lo que piensa sobre Patricia Navidad, quien en los últimos meses ha externado su oposición en torno a la vacuna de COVID-19 que está a punto de aplicarse en el país.

El payaso está seguro que morirá por un infarto, por lo que no teme infectarse de coronavirus, pero está dispuesto a aplicarse el antídoto en cuanto está disponible en México.

El artista mexicano se posicionó a favor del empleo de la vacuna, muy al contrario de lo que ha opinado Paty Navidad, a la que llamó "vieja loca", "mujer trastornada" y "una mujer que no sabe lo que dice". "De gripa no me voy a morir, de COVID no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente me pondré la vacuna".