Con doblete, Cristiano Ronaldo celebra sus 100 partidos

"¿Qué mejor manera para celebrar mi partido número 100 con el Juventus que con otros dos goles para mi equipo? Estoy muy orgulloso por alcanzar este número con la camiseta de la 'Vecchia Signora', pero cuidado: tengo mi cabeza ya puesta en los 100 goles con el 'Juve'. Hasta el final", escribió Cristiano en su cuenta de Twitter para celebrar su logro.

What better way to celebrate my 100th game for Juventus, than scoring two more goals for the team? I’m very proud of reaching this number with the Vecchia Signora jersey, but guess what: I also have my mind already set on the 100 goals for Juve. Fino Alla Fine! ️ pic.twitter.com/4X6nn8QSvO