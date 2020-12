Retiran cargos contra la doctora Azucena en Durango

Finalmente se retiraron los cargos por los que estaba siendo investigada la doctora Azucena, quien fue acusada en un inicio de homicidio calificado en grado de tentativa y posteriormente de lesiones calificadas contra un magistrado.

Durante la noche del viernes se llevó a cabo una audiencia en la cual el agente del Ministerio Público retiró la formulación de imputación contra la doctora, esto luego de que el gobernador solicitó a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) valorar el retiro de dicha formulación realizada ante el juez en el proceso penal.

No obstante, al no ser un desistimiento, no se extingue la causa penal, por lo que el Ministerio Público puede continuar con la investigación, ya sea en contra de la propia doctora o de otra persona.

Luego de este retiro de cargos queda cancelada la audiencia de vinculación a proceso que estaba programada para el próximo lunes a las 10:00 horas y para la cual ya se había convocado a una marcha el domingo por parte del gremio médico en respaldo a la doctora, quien ya quedó en plena libertad.

ACTUARON MAL

Durante el juicio que se inició contra la doctora Azucena, quedaron en evidencia múltiples irregularidades en el proceso, por lo que médicos y abogados acusaron tráfico de influencias, además de que se filtraron videos que no podían ser publicados a través de los cuales se pretendía incriminar a la doctora.

Asimismo, hubo acusaciones de tortura psicológica y física hacia la médica durante la detención, lo que puso en entredicho el actuar de la Fiscalía del Estado de Durango.

Además, a través de un documento que circuló en redes sociales, supuestamente emitido por Velia Patricia Silva Delfín, se indicó que en ningún momento hizo algún señalamiento directo en contra de alguna persona en específico, con relación a los hechos de los que presuntamente fue víctima su hermano mientras se encontraba internado en el Hospital del IMSS.

Finalmente, el gobernador solicitó que se retiraran los cargos luego de un acercamiento que tuvo con la doctora y su esposo.