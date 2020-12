Choque de trenes en la AFC

- Después de coquetear con la adversidad durante buena parte de la campaña, Pittsburgh probó las amargas mieles de la derrota. Un segundo trago no es algo descabellado para los Acereros hoy por la noche, cuando visiten a Buffalo.

Josh Allen y los Bills (9-3) están en busca de su primer título divisional desde 1995 pero, sobre todo, de ratificarse también como uno de los contendientes al Super Bowl por la Conferencia Americana. Sin embargo, Pittsburgh (11-1) está en el camino de ambos objetivos.

Allen, quien el lunes redondeó su tercer partido de la campaña con al menos 350 yardas, tres pases de touchdown y 130 puntos de rating, está al frente de una potente ofensiva que ha rebasado la barrera de los 30 puntos en seis partidos de esta campaña, incluyendo tres de los últimos cuatro.

Al control del tercer ataque aéreo más productivo de la NFL, el quarterback de tercer año ha inscrito su nombre en la contienda por el Jugador Más Valioso de la liga con 3,403 yardas, 26 pases de touchdown y apenas ocho intercepciones, además de sumar 322 yardas y 6 anotaciones por la vía terrestre.

A pesar de sufrir su primera derrota de la campaña el lunes ante Washington, Pittsburgh llega al encuentro con la receta perfecta para hacerle frente a Allen. La defensiva de los Acereros es primera en la NFL en puntos por encuentro (17,6), capturas (44) e intercepciones (16). Y apenas permite 199,8 yardas aéreas por partido, la segunda menor cantidad de la Liga.

El ganador del encuentro dará un importante paso a la postemporada, el derrotado podría ver reducida significativamente su ventaja en la cima de su división. Los Acereros han ganado seis de los últimos siete duelos de la serie, pero los Bills tienen el triunfo más reciente.

Pero la victoria de Buffalo 17-10 en la semana 15 de la campaña pasada difícilmente dará algo para trabajar a ambos equipos. Los Bills finalizaron la temporada 2019 como la 23ra mejor ofensiva, mientras que Pittsburgh tuvo de quarterback titular a Devlin Hodges ante la lesión de Ben Roethlisberger.

DUELO CLAVE

La última vez que Patrick Mahomes y los Jefes viajaron a Miami, salieron del estadio como flamantes campeones del Super Bowl en febrero pasado. La visita de hoy podría no ser tan placentera.

Montados en una racha de siete victorias y desplegando el nivel que los llevó al segundo Super Bowl en la historia de la franquicia la campaña anterior, los Jefes gozan de un ataque envidiable y de un Mahomes que se perfila para su segundo premio MVP en tres años como titular en la NFL.

Mahomes tiene a Kansas City como la segunda mejor ofensiva de la liga, primera por la vía aérea y el equipo tiene al menos 26 puntos en 10 de 12 partidos esta campaña.

Pero los Delfines ya no son el equipo en eterna reconstrucción.

En la segunda temporada con el coach Brian Flores, Miami está metido de lleno en la conversación de playoffs gracias a una agresiva defensiva, la segunda mejor de la NFL. El equipo ha permitido más de 21 puntos en apenas tres ocasiones.

Los Delfines han ganado siete de sus últimos ocho encuentros a pesar de haber hecho la transición al quarterback novato Tua Tagovailoa en la semana ocho, ante el desanimado Ryan Fitzpatrick.

Programación semana 14