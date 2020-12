Atienden fieles llamado de la Diócesis de Gómez Palacio

En esta ocasión no hubo pequeños ataviados de Juan Diego ni tampoco niñas vestidas como la Virgen de Guadalupe para agradecer los favores recibidos por su intercesión. Tampoco hubo danzantes recorriendo las calles de la ciudad luciendo sus nahuillas y llenando de sonido con sus cascabeles. La pandemia del COVID-19 paralizó todo. Sin embargo, algunos fieles participaron en las celebraciones eucarísticas que organizó la Diócesis de Gómez Palacio, atendiendo las recomendaciones de las autoridades estatales y locales.

Debido a la contingencia sanitaria, únicamente se permitió el acceso al 25 por ciento de la capacidad total de la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque existía el temor de que los ciudadanos no cumplieran con lo dispuesto por las autoridades civiles y religiosas, finalmente sí lo hicieron.

La eucaristía estuvo a cargo del obispo Jorge Estrada Solórzano, quien estuvo acompañado de su vicario general, Julio Carrillo, y otros sacerdotes.

Para el acceso se montó un filtro a la entrada del templo, donde los voluntarios ofrecían gel antibacterial y tomaban la temperatura a cada asistente al templo. Además se contaba con un tapete desinfectante como parte de las medidas sanitarias.

En entrevista para El Siglo de Torreón, el obispo reconoció que en un momento se sintió el temor de que la ciudadanía no acatara las medidas para esta celebración y se vieran obligados a cerrar las puertas del templo.

"Atendieron el llamado, entonces eso nos da mucha alegría. También me parece que la comunidad de Gómez Palacio toma conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo, ha habido mucho orden, no ha habido multitudes que se aparezcan que muy poco temíamos que pudiera pasar, de hecho tenemos previsto que si pasaba tendríamos que cerrar el templo pero no, gracias a Dios", expuso.

No fue necesario cerrar el templo ya que fue poca la afluencia que se registró en esta celebración considerada como de las más importantes dentro de la fe católica.

"Yo creo que sí ha habido muy buen comportamiento y hablamos de que estamos tomando conciencia de las necesidades que tenemos pero también nos da mucha alegría saber que no hay un alejamiento o un desinterés, sino la preocupación de la gente", dijo monseñor.

En su mensaje, el obispo envió una bendición a todos aquellos que luchan contra el virus, para quienes son atendidos en los hospitales y para todos los que laboran en ellos.