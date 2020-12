Caen las ventas en el Mercado de las Flores

Comerciantes del Mercado de las Flores en la calle Blanco de Torreón vivieron una jornada de ventas "diferente" debido a la pandemia del COVID-19. La cancelación de los festejos masivos y la falta de celebración presencial en la Parroquia de Guadalupe afectaron sus ventas de forma directa.

Pese a que este año apostaron por difundir sus servicios vía domicilio o de entrega inmediata en el vehículo, los comerciantes afirmaron que vendieron entre el 40 y el 50 por ciento menos que en 2019, aunque tienen esperanza que durante este domingo y el resto de la semana se registren algunas ventas más para quienes hacen festejos en domicilios particulares.

"Ya sabíamos que iba a ser difícil, todo el año hemos batallado para sacar lo mínimo, el Día del ´Padre, el 10 de mayo, la gente no tiene fiestas como antes y ahorita las reliquias son contadas… Mucha gente venía desde tres o cuatro días antes del festejo de la Virgen de Guadalupe, se llevaban su arreglo a la iglesia, pero eso no se puede ahorita, no hay peregrinaciones, estamos muy afectados", lamentó María Hernández, vendedora del lugar.

Autoridades del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, en conjunto con la Diócesis de Torreón, precisaron que por razones sanitarias no habría este año los tradicionales festejos guadalupanos, tampoco las peregrinaciones, así como festejos con aglomeraciones de fieles en domicilios particulares, situación que afectó directamente los ingresos de los vendedores de flores, ambulantaje de alimentos y de otros productos festivos como globos, luces, ropa y hasta juegos mecánicos, mismos que se instalaban tradicionalmente frente al templo en la avenida Juárez.

Una situación similar en cuanto a comercio vivieron los vendedores de flor de cempasúchil el pasado Día de Muertos, en ese entonces las autoridades les restringieron su actividad en los alrededores de los cementerios, mismos que estuvieron cerrados los principales días de celebración.

"No nos queda más que esperar a que ya se acabe este año, a ver si el que sigue está menos malo, no decimos que va a estar bien, porque la verdad no tenemos muchas esperanzas tampoco", señala la comerciante del Centro de Torreón.