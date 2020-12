Continúan tradición de ofrecer reliquia

Aunque la pandemia del COVID-19 obligó a Luis Alfonso Meraz Navarro a modificar su manera de agradecer a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos, su fe se ha mantenido intacta.

La tradición de ofrecer una reliquia en honor a la Virgen, la inició su madre María Trinidad Navarro, quien en este año no quiere que la fecha pase desapercibida, por lo que las medidas preventivas se tomarán para agradecer como lo prometió hace más de tres décadas. Luis Alfonso recuerda que fue hace alrededor de 35 años que su mamá le pidió a la Virgen del Tepeyac su intercesión para poder contar con una casa, pues se encontraba recién casada y no tenían en dónde vivir. No pasó ni un año cuando el favor se había realizado. "Entonces ella le prometió a la Virgen que si le ayudaba a conseguir una casa, ella le realizaría, mientras ella estuviera viva, una fiesta", y desde entonces su compromiso se ha cumplido.

Con el tiempo, el pedir por la salud de su padre se sumó a los favores solicitados a la Virgen de Guadalupe, con lo que se adquirió mayor compromiso de cumplir.

"Por la salud de mi papá, todo el tiempo batallaba mucho mi papá con su salud, pero en base a la fe de mi mamá hacia la Virgen le pedía, le conservaba la salud mientras se pudo", recordó.

Luis Alfonso cuenta que año con año, doña Trinidad preparaba entre 40 a 60 kilos de carne de puerco para ofrecer asado a todo aquel que acudiera a su casa, así como dos cajas de diferentes pastas para acompañar al platillo principal.

Actualmente debido a las nuevas disposiciones de la autoridad estatal y municipal para tratar de contener los contagios del virus SARS-CoV-2 están prohibidas este tipo de manifestaciones de fe, con el objetivo de evitar las aglomeraciones. Para disminuir el riesgo, únicamente estarán en casa ubicada en la colonia San Isidro su madre y sus dos hermanos. Sus familias deberán quedarse en casa para no poner en riesgo a doña Trinidad.

"El 12 de diciembre se repartía más o menos como 40 personas juntas para el rosario y después llegaba la gente", dice Luis Alfonso y agrega que para la preparación de la comida se llegan a congregar hasta 20 familiares.

Hoy todo eso no será posible. Aunque doña Trinidad desea que la fecha no pase desapercibida, está dispuesta a entregar su reliquia casa por casa entre los conocidos de su colonia.

La familia Navarro solo espera que para el próximo año todo sea diferente y se pueda celebrar como antes se hacía a la Virgen de Guadalupe. "Todos tenemos esa esperanza de que ya se normalice toda esta situación y el año que entra, si Dios quiere, hacerla como cada año. Que la gente no pierda la fe y siga haciendo oración a la Virgencita que nos ayude a salir de esto".