Se lucen laguneros en Torneo del Pavo de manera virtual

Resultados de excelencia, han conseguido los atletas laguneros que participan en el "Torneo Nacional del Pavo 2020", en la disciplina de la halterofilia, certamen que se realiza de manera virtual y que hoy culminará.

MEDALLISTAS

Han sido tres medallas las conseguidas por la delegación lagunera hasta el momento, demostrando que este deporte que consiste en el levantamiento de pesas, se practica a un excelente nivel en la región. Estas medallas las obtuvo el atleta nativo de Torreón, Oscar Antwan Herrera Ramírez, quien logró la primera posición en las modalidades de Arranque, Envión y Total en la categoría Sub 17, dentro de la División de los 49 kilos. Esta competencia se realiza en el Gimasio Atlanta de esta ciudad, donde participan los atletas laguneros representando al estado de Coahuila.

Estos deportistas están a cargo se su entrenador Javier de la Torre Correa, quien tiene grandes expectativas para la jornada final que se vivirá hoy, aunque los deportistas y el entrenador deben realizar su competencia en solitario, ya que no se admite el ingreso de familiares o público. Con este evento se inician los procesos selectivos obligatorios para conformar las Selecciones Nacionales en ambas ramas, rumbo a las competencias que establece el calendario de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, así como también los campeonatos que convoca la IWF en las categorías Sub 17, Sub 20 y Mayores, incluyendo a los atletas que se encuentran debidamente registrados y han cumplido con todos los requerimientos del Proceso Olímpico rumbo a eventos internacionales.