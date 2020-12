United y City igualan en derbi sin afición

Quizá los aficionados terminaron agradeciendo que no se les permitiera el ingreso al estadio después de todo.

Manchester United y Manchester City empataron ayer 0-0 en un aburrido derbi en la Liga Premier, en que cada rival realizó apenas dos disparos a puerta.

El 183er derbi de Manchester fue el primero en un estadio vacío y apenas el segundo desde el 2010 que termina sin goles, un reflejo de los problemas que ambos clubes enfrentan en la liga esta temporada.

Fue una diferencia notoria respecto de lo ocurrido 279 días antes, cuando un triunfo del United generó una ruidosa celebración, en lo que fue el último fin de semana en que se permitieron estadios llenos en Inglaterra.

La relajación de algunas restricciones impuestas por la pandemia en el país no han llegado a Manchester. El Old Trafford figura entre 10 estadios de la Premier donde no se acepta un solo hincha. En los otros 10 recintos, se permite un máximo de 2.000.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico del United, notó el cambio de pasión y ambiente.

"Mientras más pronto permitamos el regreso de los aficionados, mejor será para el futbol", valoró.

United va séptimo en la tabla, cuatro puntos debajo del líder Tottenham. El City anda octavo con un punto menos.

PIERDE EL CHELSEA

En el duelo que puso fin a la actividad sabatina, Chelsea vio cortada su marcha invicta de 17 cotejos en todas las competiciones. Tropezó 1-0 en la cancha del Everton, para deleite de los 2,000 aficionados en el Goodison Park.

Gylfi Sigurdsson convirtió un penal a los 22 minutos, después de que el arquero Edouard Mendy cometió un inusitado error, al derribar a Dominic Calvert-Lewin.

También ayer, Miguel Almirón consiguió el gol más rápido en la Premier esta temporada (a los 19,98 segundos) y Dwight Gayle anotó el de la victoria por Newcastle en las postrimerías, para vencer a West Bromwich Albion por 2-1, mientras que Aston Villa se impuso de visita 1-0 a Wolverhampton.