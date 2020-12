'busca evitar accidentes'

PROHIBICIóN

Los colectivos de motociclistas que han convocado, piden a los asistentes que apoyen siguiendo todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19, además de usar el casco.

De este domingo se manifestarán los motociclistas en el periférico de Torreón.

NúMERO El titular del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García Aranda, afirmó que la determinación de prohibir la circulación de motociclistas en carriles centrales del bulevar Ejército Mexicano (periférico), es para evitar accidentes y negó que se trate de prácticas recaudatorias de parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

A pesar de que la medida fue tomada por el propio Consejo Consultivo de Vialidad, este domingo los colectivos de motociclistas realizarán un recorrido en protesta de dicha medida restrictiva para reclamar su derecho de poder circular por esa vía y no tener que ser objeto de multas y hasta decomisos de sus unidades.

"Queremos evitar accidentes, es todo, no se trata de estarlos molestando, tenemos datos muy claros del Tribunal (de Justicia Municipal), en los que los motociclistas generan accidentes, derrapan, se les cruzan a los otros vehículos y se dan estas carambolas... Luego está el tema de que no traen a veces ni licencia, placas ni seguro, no pueden estar circulando así, es aplicación de la ley", expuso.

García Aranda dijo respetar la opinión de los colectivos de motociclistas en La Laguna, pero los llamó a promover que en su gremio se tengan los documentos necesarios para poder circular de forma regular, además de que se haga un uso adecuado de los vehículos, en referencia a quienes insisten en llevar a varias personas (incluyendo niños pequeños) en las motocicletas.

El mismo consejero de Vialidad en Torreón, señaló que los operativos no han sido exclusivos contra los conductores de motocicletas, sino que se han extendido en diversas vialidades de la ciudad con las pistolas radar, principalmente para detectar y sancionar a quienes manejen automóviles, camiones y otros vehículos a exceso de velocidad o que omitan algún artículo del reglamento de movilidad.

