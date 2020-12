Usuarios confunden al director de COFEPRIS con 'el señor del meme'

El Dr. José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se convirtió en objeto de burlas por parte de internautas luego de que el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, compartiera una foto suya como agradecimiento en redes.

Y es que Ebrard utilizó su cuenta de Twitter para dar las gracias al director de la COFEPRIS, así como al Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por su autorización de la vacuna contra el COVID-19 en México.

“Gracias Dr. Novelo, director de la COFEPRIS, Martha Delgado, subsecretaria SRE, Dr Alcocer y Hugo López Gatell Secretario y subsecretario de Salud y a [email protected] quienes hicieron posible esta primera autorización de una vacuna contra COVID-19 en México!!!”, se lee en la publicación que compartió Marcelo Ebrard.

Gracias Dr. Novelo, director de la COFEPRIS, Martha Delgado, subsecretaria SRE, Dr Alcocer y Hugo López Gatell Secretario y subsecretario de Salud y a [email protected] quienes hicieron posible esta primera autorización de una vacuna contra COVID-19 en México !!! pic.twitter.com/ELWDHl6lNc — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 12, 2020

No obstante, el secretario no contaba con que internautas compararían al Dr. José Alonso Novelo Baeza con el famoso meme de Hide the Pain Harold, o conocido simplemente como Pain Harold.

Usuarios de redes no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron a compartir imágenes de András Arató, un ingeniero eléctrico y modelo húngaro jubilado de 75 años detrás de las fotos virales.

