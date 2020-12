Hanna de Ha*Ash pone en riesgo a su bebé por distraerse con el celular

Hanna, de Ha*Ash, está viviendo al máximo su faceta como mamá, los momentos divertidos y los aprendizajes que le está dejando Mathilda han sido muchos, uno de ellos lo compartió en redes sociales, donde dividió opiniones entre sus seguidores.

En dicho material se observa cuando Hanna llega a un lugar, abre la puerta, y por unos segundos se descuida con el celular, mientras que la carreola, que se encuentra detrás de ella, comienza a rodar. De inmediato, la cantante se percata de la situación y correo detrás de ella.

Algunos de sus fans lo tomaron con diversión: "Mathilda sintiendo de repente que el mundo se movía hacia atrás".

Mientras que otros se lanzaron contra la artista y advirtieron que ese tipo de situación podría haber sido más grave.

"Por Dios que descuidada... Lo sube como si fuera gracioso.... Todo por estar distraída con el celular... Lamentable". "No es nada gracioso, mucho menos publicarlo algo he aprendido que a mi nena o sea de quien sea el nene, jamás la dejo atrás, siempre delante de mi debe estar ella, me pregunto si estuviera riendo si hubiera sucedido un lamentable accidente". "Desde mi punto de vista , creo que si es algo en lo que tiene que tener mucho cuidado , ya que hace unos días ií un video en Facebook a donde un padre soltó por un segundo la carreola y un camión casi lo arrolla , gracias a Dios no paso nada que lamentar y el bebe solo sufrió raspones", se lee.

Ashley Grace y Hanna Nicole están muy felices con la llegada de Mathilda, en sus redes suelen compartir instantes divertidos y tiernos con la pequeña, como este video en el que la pequeña no se cansa de enseñar la lengua.

