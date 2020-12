Cepillín llama 'vieja loca' y 'trastornada' a Paty Navidad

Cepillín no tuvo “pelos en la lengua” para expresar lo que piensa sobre la actriz Patricia Navidad, quien en los últimos meses ha externado su oposición en torno a la vacuna de COVID-19 que está a punto de aplicarse en el país.

El popular payaso está seguro que morirá por un infarto, por lo que no teme infectarse de coronavirus, pero está dispuesto a aplicarse el antídoto en cuento está disponible en México.

El artista mexicano se posicionó a favor del empleo de la vacuna, muy al contrario de lo que ha opinado Paty Navidad, a la que llamó “vieja loca”, “mujer trastornada” y “una mujer que no sabe lo que dice”.

“De gripa no me voy a morir, de COVID no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí (se aplicaría la vacuna), declaró en entrevista con el programa Sale el Sol.

“No sean escépticos. Mi mamá me vacunaba desde chiquito para el sarampión, rubéola, tuberculosis, entonces ésta es una vacuna más”, resaltó del empleo de la dosis que se aplicará para contrarrestar al coronavirus.

Asimismo pidió no hacerle caso a Paty Navidad, quien incluso aseguró que el virus es un invento de los gobiernos para desestabilizar la economía mundial.

“¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice porque estar en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips”, dijo de forma sarcástica.

A pesar de su comentario, Cepillín aprovechó para reivindicarse con la actriz de La fea más bella: “Paty Navidad, te mando un beso. Chula”.