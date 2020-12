Se cumplen 20 años de la partida de Blue Demon

Cuando Blue Demon Jr. perdió a su padre, ya presumía 15 años como luchador profesional. Dos décadas han pasado desde aquella tarde al norte de la Ciudad de México, cuando corrió en busca de él, con la esperanza de salvarle la vida.

El 16 de diciembre se cumplen 20 años de la partida del legendario gladiador y su heredero no podrá honrar su recuerdo como quisiera. "Es algo que no superas nunca, siempre me hace falta", comparte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Así que con frecuencia, imagina que está frente a él y le pide un consejo, le comparte algún triunfo o solo lo admira, como el héroe que siempre fue. "Cada año, esté donde esté, hago una misa. Esta vez intenté hacerlo en el cementerio [Parque Memorial] pero no se puede por la pandemia. Entonces, pienso acudir al lugar donde está sepultado Blue Demon y hacer una transmisión en vivo por Instagram, para compartir esta fecha tan especial con los aficionados del personaje".

Un personaje que heredó hace 35 años y que pese a la evolución del pancracio, se mantiene vigente, superando enfermedades y tropiezos, con y sin equipo encima.