Se suman al primer spin-off de GOT

Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy son las nuevas incorporaciones para House of the Dragon, la primera serie derivada (spin-off) de Game of Thrones y que, como precuela, se centrará en la historia de la Casa Targaryen.

La cadena HBO detalló ayer en un comunicado que Matt Smith, conocido por las series Doctor Who y The Crown, dará vida al príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

Cooke, que en el cine ha destacado en Me and Earl and the Dying Girl (2015) y Ready Player One (2018), se encargará del personaje de Alicent Hightower.

Y D'Arcy, que este año ha aparecido en la serie Truth Seekers, interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Estos tres fichajes se unen a Paddy Considine, que fue el primer actor anunciado para esta serie y que encarnará al rey Viserys Targaryen.

HBO anunció la semana pasada que House of the Dragon comenzará a rodarse en 2021. Está previsto que se estrene en 2022.

Esta nueva serie está inspirada en el libro Fire & Blood (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de Game of Thrones y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

En octubre de 2019 se dio a conocer que esta sería la primera serie derivada del fenómeno histórico de Game of Thrones (2011-2019), que causó sensación en todo el mundo y que tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

Al mismo tiempo que se daba luz verde a House of the Dragon se interrumpieron los planes para otra serie derivada de Game of Thrones que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto).