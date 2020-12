Cereso de Durango sufre por sobrepoblación

De un momento a otro se habrá de realizar el traslado de personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 al nuevo centro penitenciario. Se están haciendo pruebas para que no falle nada, aunque reconoció Javier Castrellón Garza, secretario de Seguridad Pública, que iniciarán con una sobrepoblación, pero sin hacinamiento.

Actualmente, el Cereso de Durango registra una sobrepoblación, pero junto con ello también registra un hacinamiento, situación que pretende resolverse con el nuevo penal.

Javier Castrellón Garza dejó en claro que una vez que se realice el traslado de internos del actual Cereso al nuevo penal habrá una sobresaturación de internos, porque la capacidad del nuevo centro es de mil 636 interno y actualmente el número en el Cereso es mayor.

"Tendremos una sobrepoblación al inicio, pero no hacinamiento como existe ahorita, eso cambia por lo nuevo del lugar, por lo amplio del penal, por su dimensión y por la tecnología", señaló.

Además, el Secretario de Seguridad Pública dejó en claro que el nuevo penal permitirá respetar más los Derechos Humanos de las personas que están privadas de su libertad y las instalaciones ayudarán a que mejore el resultado de su reinserción.

Sobre el traslado de internos, dijo que es ya un tema de operatividad, se están haciendo las últimas pruebas a todo el sistema hidráulico y de comunicación para que no falle nada a la hora del cambio.

"Así como cuando uno se cambia a una casa nueva y verifica que no le falla la regadera o una de las llaves de la ducha, imagínense la cantidad de regaderas que tenemos, tenemos que verificar que no fallen a la hora de usarlas al mismo tiempo, que la presión no falle", dijo.

Además, se están revisando algunos trámites que la empresa constructora dejó pendientes con la Comisión Federal de Electricidad y otros temas más como la conectividad en fibra óptica, la red de datos, de voz y otro que tiene que ver con el carril de aceleración y desaceleración en la entrada del penal.