En La Laguna, 'la danza no se acaba'

El culto a la Virgen de Guadalupe es la fiesta católica más importante de México y dentro de esta celebración, que se realiza cada 12 de diciembre, se preserva el amor, la tradición y el fervor religioso. Una de estas manifestaciones es danzarle a la divinidad, aunque este año y con motivo de la pandemia por la COVID-19 no hubo peregrinaciones ni actos litúrgicos presenciales con grandes concentraciones de creyentes.

En este mes y durante el 489 aniversario de las apariciones de La Morenita del Tepeyac a San Juan Diego, estuvo ausente en las calles de La Laguna el baile de los grupos de danzantes y el ruido de los tambores y sonajas que evocan los sonidos del México prehispánico para rendir honores.

Este 2020 es inédito por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 pero para las hermanas Romero Terrazas, integrantes del Grupo de Danza Azteca Chicomoztoc de la Mesa de Santa María de Guadalupe, esto no es motivo para dejar de venerar a la Patrona de México, como lo hacía en vida su padre, Ezequiel Romero Hernández, también conocido como Cheque, que fue capitán por unos 47 años de dicha agrupación y que en el plano terrenal fue pionero de la danza azteca en la Comarca Lagunera que hizo su aparición un 3 de mayo de 1964, es decir, hace 56 años.

Cristina, Ana Karina y Alejandra Paola Romero Terrazas nacieron y crecieron con esta tradición y festividad religiosa. Quedaron como herederas del Grupo de Danza después de la muerte de su padre, que ocurrió el 30 de octubre de 2019, por lo que esperan el próximo año recibir el nombramiento oficial de capitanas.

"Es un legado muy importante sobre todo una gran responsabilidad, prácticamente mi papá nos dejó todo en charola de plata porque este grupo salió adelante gracias a él, a su trabajo y a su esfuerzo. No queremos igualar a nuestro padre porque la verdad es que él fue una persona grande dentro de la danza y a nivel cultural en la Comarca Lagunera y en el estado", dijo Ana Karina.

En una pequeña casa ubicada en la avenida Primera de la colonia Antigua Aceitera de Torreón, las hermanas Romero Terrazas conservan un oratorio. Se trata de un espacio físico para venerar a sus santos, principalmente a la Virgen de Guadalupe y a la Santa Cruz. Ofrecen cantos, rezos y es el punto de concentración de los danzantes. Las hijas de don Ezequiel no dudan en decir que su padre es su orgullo porque les inculcó el amor y la devoción por La Morenita y el respeto, el compromiso de vida y la dedicación a la danza azteca que se caracteriza por su vestimenta que consta de un copilli o penacho y el atuendo masculino y femenino: maxtla (taparrabos) y quechquémitl bordado con lentejuelas.

En esta ocasión, la Danza Azteca Santa María de Guadalupe Chicomoztoc no pudo peregrinar por las calles de Torreón y tampoco tener conexión con sus grupos de conquista, ubicados en otras entidades del país.

En el oratorio, el festejo es interno y reducido y no masivo como se acostumbraba en años anteriores y que iniciaba el día 3 con una Novena en honor a la Patrona de México y en la que participaban varias familias, rezando, agradeciendo los favores recibidos y haciendo sus peticiones. Hoy el formato cambió. Únicamente se permitió a una persona por familia y el acto se transmitió por redes sociales.

'LA DANZA NO SE ACABA, EL QUE SE ACABA ES UNO'

Ayer por la noche se empezó con una velación, se hizo una ofrenda con flores y cánticos a la Virgen Morena, solo con familiares cercanos. Hoy no se cocinará la tradicional reliquia para evitar concentraciones de personas ni habrá la llamada "guerra florida" pero Las Mañanitas a La Morenita y el tributo acostumbrado sí se hará presente. También se celebrará a la Santa Cruz y se conmemorará el primer aniversario luctuoso de don Ezequiel Romero Hernández.

"En algún momento llegamos a comentar que esto es un poco triste porque estamos acostumbrados a celebrar en grande, a hacer una fiesta. Hoy lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva normalidad y pues parte de eso, es ver qué beneficios nos trae a nosotros el hecho de que no nos estemos congregando de esa manera, ahorita la prioridad para todos es la salud y en eso debemos estar pensando. Una frase muy cierta que decía mi papá es que 'la danza no se acaba, el que se acaba es uno', es muy cierto, porque si no nos cuidamos y no tomas nuestras precauciones ¿quién va a seguir?, si queremos conservar esta tradición, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad", subrayó Ana Karina.

Este 12 de diciembre las hermanas Romero Terrazas piden a la Madre Santísima de Guadalupe que interceda por todas las familias laguneras, que las conserve con salud y con empleo y que les brinde protección durante esta pandemia por el coronavirus.

"Pedirle a nuestra madre de Guadalupe que nos cuide y nos proteja. Lo más que pedimos los danzantes es regresar a danzar, a nuestras conquistas y reencontrarnos con nuestra familia, con todas esas personas que no hemos podido ver".

3 DE MAYO de 1964, hace 56 años, hizo su aparición la danza azteca en la Comarca Lagunera.