Cantan las Mañanitas a la Virgen en Gómez Palacio

La misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Gómez Palacio, fue distinta a la de años anteriores, cuando los feligreses la atiborraban desde temprana hora.

Ante la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia de COVID-19, la Catedral solo recibió al 25 por de su feligresía, de este reducido grupo destacaba María Mata, quien pese a todo no quería deja pasar la tradición de acudir a la misa de gallo para agradecer a la Virgen Morena.

"¿Cómo voy a faltarle a mi Virgen? Me llena de gozo estar con ella. Le vengo a dar gracias por todos los favores que me ha dado, sobre todo la salud mía y de mi gente. No se me ha muerto nadie por el virus", relató doña María entre sollozos.

A diferencia de otros templos marianos en la región, el de Gómez Palacio sí abrió sus puertas, pero además se transmitió la Santa Eucaristía a través de las redes sociales de la Diócesis gomezpalatina.

La misa fue presidida por el obispo de la ciudad Monseñor Jorge Estrada, acompañado por un cuerpo de sacerdotes.

En el sermón, el vicario Julio Carrillo llamó a los devotos a ser fuertes ante los tiempos que parecen dolorosos, refiriéndose a la pandemia.

"Hoy las iglesias se ven llena de flores pero no de gente por la pandemia que azota al país. Hoy nuestro país atraviesa por una difícil situación", dijo el vicario.

Al final, no hubo globos que soltaban los pequeños en manera de agradecimiento, pero sí hubo mañanitas entonadas por el mariachi y aplausos a la Virgen de Guadalupe.