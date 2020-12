Habrá amparos contra la reforma de Afores: Coparmex

La reforma por la que se impone un límite a las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores va contra la libre concurrencia y la competencia económica, es depredadora y afectará a trabajadores, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los cambios que aprobaron los legisladores atentan "contra los compromisos asumidos por México en diversos tratados comerciales internacionales, incluido el recientemente suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Alianza del Pacífico".

Al ser contrario a disposiciones legales nacionales puede "desencadenar una andanada de litigios y amparos", porque trastoca las comisiones, es perjudicial, porque distorsiona al mercado, advirtió la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos.

Alertó que varios fondos privados de pensiones pueden afectarse y dejar de operar, lo que implica que los trabajadores tendrán pocas opciones, lo que deterioró la competencia, de reducirse el número de administradoras e inhiben la entrada de nuevas empresas.

En un comunicado el sindicato patronal aseguró que el parlamento abierto que se realizó con los legisladores fue una simulación porque en realidad no cumple con el propósito de escuchar, analizar y enriquecer las propuestas legislativas.

Al topar las comisiones se generan distorsiones en el mercado de las Afores, porque si bien deben continuar una tendencia decreciente, no se puede hacer a través de "un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional", dijo la Coparmex.