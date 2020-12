'El amor de mi vida'; Christian Nodal reafirma su amor por Belinda

Luego de que se publicara la primera colaboración de Belinda y Christian Nodal con la portada de la revista People en Español, el cantante reafirmó su amor en Twitter.

Con un par de fotografías en blanco y negro, Nodal aseguró que ella es el amor de su vida y su 'lugar seguro', atrayendo la atención de sus fans sobre una posible nueva rola y el próximo compromiso de la 'pareja del momento'.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, también hubo quienes los criticaron por estar tan enamorados en solo cuatro meses de relación.

"No seas mamon wey como vas a decir que es el amor de tu vida la acabas de conocer la semana pasada no me vengas con huevadas que no es el tiempo es la persona saludos", escribieron.

El amor de mi vida, mi lugar seguro . pic.twitter.com/mvgYGadI19 — Nodal (@elnodal) December 11, 2020