Motociclistas convocan a protesta contra Dirección de Tránsito en Torreón

Colectivos de motociclistas han convocado a una protesta en contra de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, esto debido al operativo que se implementó de parte de la autoridad para sancionar a quienes manejen ese tipo de unidades por los carriles centrales del periférico.

Son alrededor de 35 grupos de motociclistas en la Comarca Lagunera los que han manifestado su inconformidad con las acciones del Ayuntamiento de Torreón, principalmente por el hecho de ejecutar ya algunos decomisos de vehículos y de afectar con multas constantes a integrantes de su gremio.

Para ello lanzaron en la presente semana una convocatoria para realizar un recorrido en protesta por tal operativo, será el próximo domingo 13 de diciembre por la mañana y buscan concentrarse en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón.

Será en punto de las 11:15 horas cuando comiencen a reunirse en el estacionamiento de una tienda ubicada en periférico y carretera Torreón-Matamoros, de ahí partirán en recorrido hacia la Plaza Mayor, lugar en el que concentrarán sus reclamos en contra de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 los organizadores de la protesta llaman a que se acuda con cubrebocas, con dispensadores de gel antibacterial, además de que se procure la distancia social en todo momento, otras medidas como el casco serán también obligatorias.

Fue durante noviembre pasado cuando las autoridades municipales anunciaron la intención de sancionar a los motociclistas que insistan en circular por los carriles centrales del periférico en Torreón, luego de una breve campaña de llamados de atención se procedió a ejecutar un operativo de sanción y hasta decomiso de vehículos, situación que durante este mes de diciembre ha generado molestia de parte de los colectivos motociclistas.

“En lo personal me parece recaudatorio, es más de lo mismo que hemos visto a lo largo de la administración actual, muchas multas y mucho dinero para ellos, la verdad es que sería más útil una campaña más seria de respeto vial, enfocada en los choferes de camiones, automovilistas, realmente no se nos tiene un respeto al circular por ningún lado, nos cierran el paso, nos avientan los carros… Deberían de estar concentrados en eso, no en recaudar y molestar por molestar”, declaró a El Siglo de Torreón Víctor Maldonado, quien integra uno de los colectivos que acudirán a la protesta el próximo domingo.