Las sorpresas y segundas partes que anunció Disney 

A través de su plataforma de streaming, la Casa de Mickey Mouse sorprenderá a los usuarios con el estreno de estas producciones en los próximos años.

El estudio, ha confirmado que Amy Adams volverá a dar vida a “Giselle", en una nueva aventura sobre la princesa de cuentos que viaja hasta el mundo real en Encantada.

Por otra parte, Sister Act (Cambio de hábito) realizará una tercera entrega musical nuevamente con Whoopi Goldberg como protagonista.

New adventures. New Originals. Endless possibilities. All of these and more are coming exclusively to #DisneyPlus. pic.twitter.com/NGiqVGmH0G