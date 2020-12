Hallan muerto a Tommy 'Tiny' Lister, actor de El quinto elemento

De acuerdo a declaraciones de su agente Cindy Cowan a la revista People, el actor estaba grabando una película, pero al último ensayo no asistió porque se sentía mal.

“Realmente se estaba quejando, pero estaba demasiado débil para ir al médico”, reveló Cowan a la publicación.

Tommy “Tiny” Lister fue encontrado sin vida en su hogar de Marina Del Rey, California. Fue un amigo, que estaba preocupado, quien acudió a su casa al ver que el actor no respondía sus llamadas. En el lugar, el histrión y luchador fue declarado muerto. Aún no se determinan las causas de su muerte.

Como actor, Tommy “Tiny” Lister inició interpretando papeles en los años 80. Trabajó en Runaway Train, Blue City y Beverly Hills Cop II. En 1989, salió como luchador en el filme No Holds Barred de World Wrestling Federation. Fue en esta última película, cuando Tommy descubrió su vocación por las luchas.

Poco después a ello, luchó en el Campeonato Mundial de Lucha Libre (WCW) bajo el nombre de Z-Gangsta.

En 1995 interpretó el papel de “Deebo” en la película Friday, actuación que se reflejó con éxito; también participó en: El caballero Oscuro, Jackie Brown, Austin Powers en Miembro de Oro y El quinto elemento. En series: Matlock, Perfectos desconocidos, El príncipe de Bel-Air, Moesha y El show de Jamie Foxx.

