¿Por qué el bulldog francés es popular entre adultos jóvenes?

Desde hace algunos años, la tendencia de adoptar perros como parte de la emancipación se ha incrementado entre muchos jóvenes, y uno de los favoritos es el bulldog francés.

Este can cuenta con una particularidad lo que vuelve ideal para jóvenes quienes recientemente se han independizado y gran parte del día lo pasan en la oficina.

A diferencia de otros canes, se trata de un perro caracterizado por su independencia, tanto emocional como para regular sus necesidades.

Con esto no estamos diciendo que no requiera cuidados ni atención, sin embargo sí representa una diferencia significativa con el resto de los perros.

Los bulldog francés pueden pasar solos hasta uno o dos días siempre y cuando tengan acceso a comida, agua y un espacio para jugar y realizar sus necesidades básicas.

A diferencia de su raza hermana, los bulldog inglés, no es propenso a sufrir ansiedad por separación fácilmente, además, una de sus principales características y por lo que han sobresalido también como los favoritos de muchas familias, es que se trata de un can muy sano, que no presenta enfermedades degenerativas con facilidad, así como no presentan tantas complicaciones como sucede con otros perros de hocico corto.

Es importante mencionar, que su independencia no es justificación para no procurar o pasar tiempo con él, ya que, al igual que todos los demás, requiere de cariño y comprensión para crecer en un entorno sano y sin dificultades para socializar.

Es una excelente opción para quienes tienen poco tiempo libre entre semana, pero pueden recomendarlo el fin de semana, ya sea llevándolo de paseo, jugando con él y consintiéndome con platillos distintos.

También es una gran opción para adolescentes que desean tener un perro e ir aprendido sobre la responsabilidad de procurar a otro ser vivo.

