¿Daniel Bisogno fue castigado tras pleito con Javier Ceriani?

Los conflictos entre los conductores Javier Ceriani y Daniel Bisogno podrían haber llevado a fuertes consecuencias contra el presentador de Ventaneando, pues estuvo ausente en su última transmisión.

La ausencia de Bisogno desató dudas sobre la continuidad del periodista en el programa, ya que recientemente pidió una disculpa pública luego de tener un altercado con usuario de Twitter, el cual habría derivado en una sanción por parte de Pati Chapoy y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca. Algo que habría ocurrido nuevamente tras su polémica con Javier Ceriani.

Y es que el conflicto escaló cuando Bisogno lanzó adjetivos que se pueden considerar homófobos contra el también presentador, luego de que este último sacara una exclusiva de la nueva pareja de la actriz Marjorie De Sousa, quien se habría mantenido discreto pues acababa de salir de un divorcio.

Esto molestó a Chapoy, quien afirmó en Ventaneando que el empresario había hecho una mala decisión al haber elegido a Chisme No Like para dar a conocer sobre su relación, pues para ellos ese programa “no era un proyecto grande” en comparación con la emisión de TV Azteca.

Sin embargo, eso no paró ahí ya que tanto Daniel como Pedro Sola secundaron a Pati y fue cuando Bisogno soltó las siguientes palabras en contra de Ceriani.

“Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”, manifestó.

Javier no se quedó callado y respondió a las ofensas de Bisogno hechas el pasado miércoles 9 de diciembre durante el día de ayer.

“Mientras tú vas a buscar pit*s a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa trabajando... vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto (...) Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisora”, dijo.

Además recordó los otros problemas que Bisogno ha tenido en contra de artistas en donde ha discriminado su físico y en los que ha recibido quejas y reclamos de otras personas por su actitud:

“Ya le perdonó que le llamara muerto de hambre a todos los mexicanos, que le dijera gorda a ‘Chiquis’ Rivera y de ahí la cantidad de vómitos incorrectos para un país que se merece una buena educación".