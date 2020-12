Causa COVID-19 tensión y temor en transporte en EUA

Uno por uno, los temores se despiertan cuando Aura Morales va en autobús a su trabajo en una farmacia de CVS en Los Ángeles. Un pasajero aborda sin tapabocas, pero ella no se atreve a confrontarlo. Más pasajeros suben y es imposible mantener el distanciamiento social. Manejar al trabajo no es una opción. Morales no puede darse el lujo de comprar un auto, especialmente ahora que le redujeron el horario de trabajo.

"Me subo al autobús y rezo", dijo Morales, de 53 años. Mientras el coronavirus se propaga rápidamente por Estados Unidos, trabajadores de tiendas, profesionales de salud, empleados de limpieza y otros que no tienen la opción de trabajar desde casa deben ponderar seguridad y costo cuando deciden la mejor manera de ir al trabajo. Aquellos que pueden hacerlo han abandonado el transporte público y manejan al trabajo, contribuyendo a un auge en la venta de vehículos usados en Estados Unidos, que llegó a su nivel más alto en junio, de acuerdo con Edmunds, un portal de información sobre automóviles. Mientras tanto, las agencias de transporte público han visto desplomarse la cantidad de pasajeros, no solamente porque muchas personas están optando por coches, sino porque muchas otras trabajan desde casa o están desempleadas. La cantidad de pasajeros cayó 62% en el tercer trimestre comparado con un año atrás, de acuerdo con la American Public Transportation Association (APTA). En los ferrocarriles, el nivel bajó 72%. La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco advirtió que sin un influjo de efectivo tendría que despedir a 1,226 empleados a tiempo completo - 22% de su fuerza de trabajo - y proveer solamente 35% del servicio que ofrecía antes de la pandemia. La agencia de tránsito en Nueva York propuso reducir el servicio de metro y autobuses en 40%, el de trenes suburbanos a la mitad y despedir a casi 9,400 empleados. EL sistema de tránsito en Washington, la capital, advirtió de despidos y horarios reducidos cuando se acabe la asistencia federal. "Realmente la industria está en plan de supervivencia, o vamos a registrar reducciones drásticas en el servicio, lo que sería realmente contraproducente", dijo Paul Skoutelas, presidente de APTA. "Los trabajadores esenciales dependen del transporte público mayormente y no podemos abandonarlos". Quienes dependen del transporte público han visto ya una reducción de horarios desde el comienzo de la pandemia en marzo, lo que significa más aglomeraciones al reducirse el servicio de autobuses y trenes. Las crecientes tensiones sobre el incumplimiento de medidas como uso de tapabocas y distanciamiento social han empeorado los viajes. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste