The Last Thing He Told Me une a Julia Roberts y Reese Witherspoon

Julia Roberts protagonizará y producirá la serie The Last Thing He Told Me para la plataforma Apple TV+, informó ayer el portal Deadline.

Roberts unirá fuerzas en este proyecto para la pequeña pantalla con otra gran estrella de Hollywood como Reese Witherspoon, que será productora ejecutiva de esta serie. The Last Thing He Told Me adaptará el libro homónimo de Laura Dave, que se publicará el próximo año, y narrará la historia de una mujer que trata de averiguar, junto a su hijastra adolescente, las razones detrás de la repentina huida de su marido del hogar familiar. Dave y su esposo Josh Singer se encargarán de adaptar el libro al formato televisivo.