Reportan Guerreros a pretemporada en TSM

a aventura del torneo Guardianes 2021 comenzó ayer para los Guerreros del Santos Laguna, quienes pusieron en marcha su etapa de pretemporada, con un entrenamiento ligero y la realización de pruebas físicas y médicas para los jugadores Albiverdes.

NOVEDADES

Integrantes del plantel Guerrero reportaron a temprana hora a su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde les brindó la bienvenida el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada, que dividió en grupos al plantel para trabajar en aspectos específicos. La primera jornada de actividades incluyó antropometrías, pruebas kinésicas y de saltos, así como un entrenamiento en las canchas alternas del complejo, donde se pudo ver en acción a la gran mayoría del plantel, incluyendo al ecuatoriano Ayrton Preciado y al uruguayo Brian Lozano, quienes trabajaron sin complicaciones y apuntan a fortalecer el ataque santista durante el siguiente torneo.

Los representantes de los medios de comunicación no tuvieron acceso al entrenamiento, debido a que el Club Santos sigue siendo responsable y guardando las medidas sanitarias necesarias para inhibir brotes de contagios de COVID-19, pero dentro de lo que se pudo saber de la primera práctica Albiverde, es que no participó el medio volante Manu Balda, ni los recién llegados Ignacio Jeraldino y Jesús Isijara, elementos que aún no son presentados de manera oficial como refuerzos santistas. El plantel de los Guerreros entrenará hoy y mañana en doble turno y el domingo emprenderán el viaje a Cancún, Quintana Roo, donde realizarán la segunda etapa de su pretemporada.

RECUPERADO

El volante ecuatoriano Ayrton Preciado declaró a su llegada al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, de esta ciudad, que está completamente sano y en forma para afrontar el torneo que comenzará el próximo 7 de enero: "estoy muy contento por la evolución de la lesión que tenía, estoy ya casi al cien, me falta más la parte física, pero estoy ya listo para integrarme a mis compañeros. Tengo la confianza del profesor, la confianza del club, estoy muy contento, decidí que tengo que volver acá al club para dar lo mejor de mí y por ahora solo pienso en hacer una buena pretemporada y en tener un buen torneo", dijo el sudamericano.

Con tantas dificultades que ha experimentado en su estancia con Santos Laguna, aquejado constantemente por lesiones, el volante descartó que haya pasado por su cabeza en algún momento el irse de la Comarca Lagunera y por el contrario, siente deseos de demostrar su valía: "no, porque la verdad es que es un poco injusto, por las lesiones nunca he estado al cien por ciento. Me hubiera gustado estar en los otros torneos sin ningún tipo de lesión, pero son cosas que uno no las tiene en cuenta y por ahí te afectan, no depende de ti. Pero ahora ya estoy bien, gracias a Dios, nunca he pensado en dejar el club, quise darle todo por este club desde el primer partido que llegué y así va a ser en este torneo".

En cuanto a su sentimiento de "deuda" con la afición lagunera, Ayrton comentó que le corresponde: "comprometerme con el club, dar todo de mí en cada partido, acostumbrarlos a lo que se ha visto de mí o se ha escuchado de mí, esas expectativas que tienen sobre mí, durante los partidos trataré de demostrar lo que soy".

Será durante la pretemporada, que Preciado buscará ganarse la titularidad, sabiendo que el responsable de decidir cuántos minutos de juego tendrá, es únicamente el entrenador, a quien buscará convencer de que tiene lo suficiente para ser referente en el ataque Albiverde: "ya depende del entrenador, de la manera en que me vea, yo daré todo en esta pretemporada, pero el que decide, sabemos que es el profesor Guillermo".

10 DÍAS los que entrenarán los Guerreros en el Caribe Mexicano en la segunda etapa.