Mentira, construcción de acueducto: Martínez

A pesar de haber reconocido que no contaba con información al respecto, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, calificó como "una mentira" la información emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la construcción del acueducto que llevará agua de la presa Francisco Zarco a la Comarca Lagunera.

La propia Conagua brindó información sobre los avances del Proyecto Agua Saludable para La Laguna a las comisiones estatales de agua de Coahuila y Durango, así como al Organismo de Cuencas Centrales.

"A mí me extrañó que dijeran que a partir de enero ya se empezaban los trabajos, es una mentira porque ni siquiera está el proyecto ejecutivo todavía elaborado", fue lo que declaró el edil ante los integrantes del Cabildo.

En el punto de asuntos generales de la Sesión Ordinaria de Cabildo que se celebró ayer de forma virtual, el regidor Víctor Nájera, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, cuestionó si el Municipio de Lerdo había dado la anuencia para la construcción de dicho proyecto federal.

En su intervención, el alcalde también reconoció que no contaba con mayor información, "no tengo otra información al respecto, yo lo que vi fue que a lo mejor se reunieron con la CAED (Comisión de Aguas del Estado de Durango), a lo mejor con la Comisión de Aguas de Coahuila, a lo mejor esa parte puede ser cierto pero la otra yo no veo por dónde empiezan los trabajos".

Asimismo, Martínez indicó que la elaboración del proyecto ejecutivo podría demorar hasta seis meses y dijo que en ese tiempo se podría solicitar la aportación de cada uno de los organismos operadores de agua de la Zona Metropolitana de La Laguna.

Por su parte, el regidor panista Ángel Luna solicitó la integración de una comisión de regidores especial para este tema, a lo que el alcalde dijo que sería limitarlo.

"Yo pienso que pudiera ser un comité ciudadano donde pudiéramos involucrar a un agente, representante del módulo otra gente de los ambientalistas, a los propios regidores, yo creo que sería uno de los planteamientos más para abrir la mesa", dijo el presidente municipal.