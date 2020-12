Lino Nava sigue en pie de lucha

"A La Lupita le han tocado ciertos golpes de la vida, así como si te noqueara Muhammad Ali", comenta Lino Nava, quien más allá de ser una estrella de rock es un gran ejemplo a seguir, porque a pesar de todo sigue de pie luchando y haciendo música.

"Han sido difíciles por muchas cosas, no sólo por no dar conciertos que es básicamente de lo que vivimos, sino también porque en particular a La Lupita le han tocado ciertos golpes de la vida, así como si te noqueara Muhammad Ali, porque nuestro baterista está en coma, nuestro bajista está en Covid, yo vengo de cinco cirugías luchando contra un tumor cerebral cancerígeno y así fresa la onda", expresa.

El considerado uno de los guitarristas legendarios del rock mexicano, no lo ha tenido fácil, después de haber sido diagnosticado por cáncer cerebral, se ha tenido que someter a cinco cirugías, comenta, que la última se la realizó hace dos semanas, pero se encuentra bien.

"Afortunadamente estoy bien, ya la última cirugía que tuve fue hace dos semanas y con una reducción de la vista importante, pero vivo y con mi familia y mis amigos alrededor, y con muchas ganas de tocar, el último concierto que dimos fue hace un año aproximadamente y ahora queremos preparar un concierto diferente", señala.

Con esa fuerza que lo hace levantarse para seguir adelante, señala que se encuentra preparando un concierto online con La Lupita, con el propósito de seguir compartiendo alegrías con su música.

"Pues nerviosos, animados, corriendo, el día afortunadamente o desafortunadamente tiene 14 horas (risas) porque para la música no hay horarios, entre la promoción, ensayando, checando el equipo, creo que es una de las profesiones más lindas del mundo, pero también una de las más difíciles y más en esta época", dice.

EL DÍA QUE TOCÓ CON UN CUERNO DE CHIVO EN LA CABEZA

Aunque señala que por su salud debe de tomar muchas más precauciones al preparar el show debido al COVID-19, no es la primera vez que se encuentra ante una situación complicada, porque después de varias décadas de experiencia, comparte durante la charla que, una vez le apuntaron con un cuerno de chivo y así tuvo que tocar en un concierto.

"Sí, me tengo que cuidar un poquito más, pero afortunadamente estamos bien, estoy bien y el profesionalismo de Ocesa para realizar conciertos es muy cuidado y eso de verdad se aprecia, en casi los 30 años de La Lupita nos han tocado ver una cantidad de escenas de todo tipo, una vez me pusieron un cuerno de chivo en la cabeza para que tocara y de verdad, literal y les dije: 'oigan y lo que nos tienen que pagar' y me dijeron: 'pues no te pagamos y si no tocas, truena el cuerno' o algo así me dijeron y de verdad, me pusieron un cuerno de chivo en la cabeza y salí a tocar temblando, mi vibrato que es de tocar la guitarra, sonaba más largo y desafinado que nunca, eso hace veintitantos años", recuerda.

También agradece que han sido arropados por sus amigos, que son quienes los han apoyado para sustituir a los miembros de la banda, que también tienen problemas de salud, para realizar este 12 de diciembre su concierto por streaming.

"Hay cuestiones de salud que son más privadas, pero afortunadamente en la historia de La Lupita ha habido músicos que siempre han estado con las botas puestas, y llamamos a un exbaterista, nuestro bajista afortunadamente ya fue liberado del COVID y somos una comunidad entre todos y así somos de se te cayó el zapato, no te preocupes yo te presto mi tenis", señala.

"Pero estos 30 años de la Lupita la verdad que han sido bendiciones, gracias al público que nos escucha y así y así será la música yo creo que lo que atrae es buena onda, no quiero sonar hippie, ni traigo un incienso en la cabeza (risas) pero las canciones hablan por sí mismas y eso es lo que compartiremos en este concierto", ahonda.