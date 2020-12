Disney+ anuncia 20 nuevas series del Universo Marvel y Star Wars

La plataforma streaming Disney+ llegó a Latinoamérica cargada con novedades regionales pero ahora también con el anuncio de 20 nuevas series pertenecientes al Universo Marvel y Star Wars.

Ayer durante el Investor Day, Disney dio a conocer sus planes de expansión en la plataforma online con el que buscan consolidar su nueva plataforma y con ello atraer a más suscriptores. Hasta ahora, revelaron, la plataforma suma ya más de 86 millones de suscriptores.

De los anuncios que hicieron, la compañía destacó que serán 10 las series que formen parte del universo Star Wars, en la que destacan la serie Andor, un spin-off del personaje Cassian Andor, que se desprende de Rogue One y que es protagonizada por Diego Luna, la cual inició filmaciones en Londres hace dos semanas.

Durante el evento se mostró un pequeño clip detrás de cámaras de esta serie que se espera llegue a la plataforma a inicios de 2022.

También se reveló que para la nueva serie basada en Obi Wan Kenobi, la cual será protagonizada por Ewan McGregor, el actor Hayden Christensen repetirá su popular personaje Anakin Skywalker (Darth Vader).

Entre las producciones que estarán por parte de Marvel se incluyen WandaVision, The Falcon and the winter soldier, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel.

Además de estas series, Disney anunció que está trabajando en 15 producciones live action (con actores reales), además de proyectos animados en los que también se encuentra involucrada Pixar.

Este contenido se irá estrenando durante 2012 semanalmente, aunque aún no detallaron el calendario para cada una de las producciones.

Los representantes de Disney señalaron que, hasta el momento y a más de un año de haberse lanzado en Estados Unidos y un mes en México, el servicio streaming ya superó los 86.8 millones de suscripciones. De esta cifra, más de 10 millones los han añadido en el último mes, tiempo en el que el servicio llegó a Latinoamérica.

Por otro lado, se anunció la plataforma Star+ la cual contendrá el contenido para mayores de edad de la casa de Mickey Mouse, en donde películas como las sagas de El planeta de los Simios, Logan y series como Padre de familia, entre otras, estarán disponibles, pero que tendrá un costo extra.