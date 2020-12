Lagunera crea chocolates artesanales

Sin duda, el chocolate es un dulce placer de la vida y es que muy difícil resistirse a sus encantos.

El chocolate ha sido y sigue siendo uno de los productos comestibles más vendido en la historia de la humanidad, en la región hay una lagunera que es capaz de crear estos suculentos postres en distintas presentaciones.

Su nombre es Salma Arellano Salum. El talento lo trae en las venas, ya que es hija de la distinguida Sonia Salum, quien ha destacado en el ámbito cultural de la Comarca Lagunera durante varias décadas.

Salma Arellano se ha vuelto una emprendedora ya que desde hace cinco años abrió su propio negocio de chocolates artesanales. Su éxito ha sido tal que cada día pasa bastantes horas elaborándolos.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Salma comentó que heredó de su madre el gusto por la gastronomía.

"Mi gusto por la cocina ha sido heredado de mi madre, Sonia Salum. Ella es una excelente cocinera", contó muy emocionada a Nosotros.

En la charla, Salma comentó que curiosamente, en un inicio no le llamaba la atención elaborar postres ya que prefería realizar platillos salados.

"Me fui a Monterrey a estudiar un diplomado de gastronomía, ahí aprendí la técnica de elaborar chocolate y la verdad es que me encantó y me atrapó para siempre", comentó.

La chef reveló a nuestros lectores cuál es la técnica que utiliza para preparar los suculentos postres.

"Me especializó en bombones de vacío -así se llama la técnica que utiliza-. Me gusta laborar con chocolate belga por su sabor y calidad".

Cada Navidad, Salma saca diferentes chocolate que hacen las delicias de sus clientes y en este 2020 no fue la excepción.

"Para esta temporada tenemos de pistache con frambuesa, German Cake, Pay de limón, cacahuate toffee, café praliné y maracuyá crujiente".

Arellano Salum, quien pronto lanzará una línea de chocolates sin azúcar, externó que en su casa es donde prepara los chocolates.

"Es mi centro de operaciones, me pueden encontrar en Facebook como Salma Arellano Chocolates y en Instagram como Salma Arellano".

Comer chocolates tiene varios beneficios entre ellos: Mejora la función cerebral y el microbioma intestinal, baja de peso, levanta el estado de ánimo, retrasa el envejecimiento y protege de los radicales libres.