Christian Bale será el villano de Thor: Love and Thunder

Además, el filme contará con la participación del cast original, destacando el regreso de Natalie Portman en el papel de Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie y Hemsworth en el papel de Thor.

Bale no es ajeno al mundo del cine de superhéroes, anteriormente lo vimos interpretar a El Caballero de la Noche, Batman, en la trilogía de Christopher Nolan.

Se espera el estreno de Thor: Love and Thunder para el 6 de mayo de 2022.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM