Disney Plus prepara 20 series de Star Wars y Marvel

Disney Plus ha anunciado la creación de nuevas producciones para su lanzamiento en los próximos años.

Serán 10 series del universo de Star Wars y 10 de Marvel que arribarán a esta plataforma que apenas cumplirá un mes de estar disponible en México.

Además de estas 20 creaciones, se planean otras 15 películas de acción real, animación o Pixar; así como otras series de las cuales tampoco se han dado detalles, sin embargo, llama la atención la incursión de Pixar en el formato serie.

“Estos contenidos originales de Disney+, junto a películas y títulos de catálogo, se añadirán cosas nuevas al servicio por semana. Vamos, que la etapa en la que apenas había estrenos en la plataforma tiene los días contados”, expresó Kareem Daniel, ejecutivo de Disney.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 — Disney (@Disney) December 10, 2020

Finally from @NatGeo comes Welcome to Earth (working title) – an epic, stunning series from @DarrenAronofsky in which Will Smith embarks on an awe-inspiring journey to unlock the secrets of this planet's most extraordinary, unexplained phenomena. Coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/nWSLYQYTFX — Disney (@Disney) December 10, 2020

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/syUmiL7SdI — Disney (@Disney) December 10, 2020