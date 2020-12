¿Cómo preparar una limonada saludable?

La limonada es una alternativa natural a los refrescos y bebidas azucaradas que encuentras habitualmente en establecimientos comerciales. Además de su refrescante sabor, el limón está repleto de vitaminas y componentes que te ayudan a mantenerte saludable.

No obstante, es común que solo se utilice su jugo y se deseche el resto del fruto. De este modo, se desperdician los demás nutrientes presentes en la pulpa y en la cáscara de limón.

Aquí te decimos cómo preparar una deliciosa limonada con todos los beneficios de este cítrico.

Por sí solo, el jugo de limón tiene un alto contenido en vitamina C, conocida por sus propiedades antioxidantes y sus beneficios para la cicatrización, afirma la Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos.

Un estudio publicado en Annals of Nutrition and Metabolism concluyó que este compuesto juega un papel esencial para el sistema inmunológico. Los investigadores comprobaron que la vitamina C reduce el riesgo, gravedad y duración de las infecciones respiratorias, como el resfriado común o la neumonía.

De igual manera, el jugo de limón es una fuente rica en ácido cítrico. Esta sustancia incrementa el pH de la orina y previene la formación de cálculos renales, indica una publicación de Journal of Urology.

Sin embargo, el resto del cítrico también posee numerosos nutrientes para tu salud. Según un artículo de Alternative Medicine Review, el limoneno presente en la cáscara de limón alivia la acidez estomacal y otros síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Asimismo, se le atribuyen efectos preventivos contra el cáncer de mama y el cáncer colorrectal.

Además, la cáscara y la pulpa del limón poseen pectina, un tipo de fibra soluble que favorece la digestión, disminuye los niveles de azúcar en la sangre, baja el colesterol malo en la sangre y promueve la pérdida de peso, señala la revista médica Metabolism.

Por estas razones, se sugiere que utilices la mayor parte del fruto dentro de tus preparaciones. Si quieres intentarlo, prueba esta deliciosa limonada con cáscara.

Ingredientes:

- 2 litros de agua

- 4 limones

- 1/4 de taza de azúcar

- 20 hojas de árbol de limón

Modo de preparación:

1. En una olla al fuego, vierte una taza de agua y agrega el azúcar. Mueve la mezcla hasta que el azúcar se disuelva. Reserva.

2. Lava bien las hojas de árbol de limón y colócalas en la licuadora junto con dos tazas de agua. Mezcla durante algunos minutos o hasta obtener un líquido de color verde intenso. Cuélalo en una jarra.

3. Lava los limones, retira las semillas y quítales los extremos. Córtalos a la mitad, remueve la parte central blanca y ponlos en la licuadora con el agua restante.

4. Muele en intervalos cortos, de modo que el limón no se triture completamente. Cuela el jugo de limón en la misma jarra con el líquido de las hojas.

5. Endulza con el jarabe hecho de agua y azúcar. Mezcla todos los ingredientes hasta que se incorporen.

El blog gastronómico Cocina al Natural recomienda que sirvas tu limonada inmediatamente, ya que esta bebida se amarga con el tiempo, aunque esté en refrigeración.

Aprovecha todas las partes del limón con esta sencilla receta y obtén todos sus beneficios para tu salud.